Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda üç farklı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hayrabolu Göleti mevkiinde M.K. isimli şahsın üst aramasında, 6,30 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, L.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. T.Ö. isimli şahsın üst aramasında ise 3 gram kubar esrar, 20 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda, uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı önemli bir adım atılmış oldu. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ