Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde Hayrabolu ve Saray ilçelerinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Üç farklı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda üç farklı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hayrabolu Göleti mevkiinde M.K. isimli şahsın üst aramasında, 6,30 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün Saray ilçesi Bozoba Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, L.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. T.Ö. isimli şahsın üst aramasında ise 3 gram kubar esrar, 20 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda, uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karşı önemli bir adım atılmış oldu. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayrabolu Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Saray

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
title