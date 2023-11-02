Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonları: 5 Gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde U.F isimli bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği zanlıları belirtmesi üzerine Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenlendi.

Buradaki 3 zanlı da gözaltına alındı. Zanlıları işlemleri devam ediyor.

-Fuhuş operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Terim Sokak üzerinde bir adreste fuhuş yaptırıldığına yönelik ihbarı değerlendirdi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda Y.A. gözaltına alındı.