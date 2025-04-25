Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bu kez deprem Kütahya'yı vurdu
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

Depremi 20 gün önceden bilen Üşümezsoy, Şengör'e patladı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kahreden ihmal! Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Kullanmaktan çekinmeyiz

MSB'den müdahale sinyali: Kullanmaktan çekinmeyiz

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Skunk Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen operasyonda, iklimlendirme yöntemiyle skunk üretilen bir adreste çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle skunk üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde F.Ö. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 17 kök skunk bitkisi, 346 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, 1 öğütme aparatı, 1 klima, 4 fan, 14 aydınlatma lambası, 24 litre bitki besleyici gübre, 3 adet 7 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 8 adet 3 metrelik bağlantı kablosu, 13 plastik saksı, 1 adet filizlendirme kutusu, 3 vantilatör, 2 dijital termometre ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.