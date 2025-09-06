Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bonzai, sentetik hap, büyük miktarda nakit ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Aydınevler Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 fişek bonzai, 14 adet sentetik hap, 44 bin 340 TL nakit para, 1 adet pompalı tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
