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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Eroin ve Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gram Eroin ve Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 19 gram eroin ve peçeteye emdirilmiş yaklaşık 600 içimlik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Ö.L., mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda eroin maddesi ile birlikte peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Saray ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanması, deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ö.L. isimli şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştılar. Harekete geçen ekipler Ö.L. isimli şüphelinin evinde gerçekleştirdikleri aramalarda 19 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 parça halinde yaklaşık 600 içimlik uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 2 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.L., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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