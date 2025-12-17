Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 178 şüpheliye adli işlem, 11 tutuklama

Haberler

Güncelleme:
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 178 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 11 şüpheli tutuklanırken, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve haplar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ihbarları doğrultusunda il genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 11 ilçede, 62 mahallede gerçekleştirilen 164 ayrı uygulamada, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 155, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 23 olmak üzere toplam 178 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 465 gram çeşitli uyuşturucu madde, 13 bin 275 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 285 TL ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden veya emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

