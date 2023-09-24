Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Aynı gün Çorlu ilçesinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.