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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu'da düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddeler, silahlar ve aparatlar ele geçirdi. Şüpheliler üzerinde işlem yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu'da üç ayrı adrese düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve aparatlar ele geçirdi.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde İ.T. ve G.E.'nin evinde yapılan aramada, 2 adet hassas terazi, 4 adet puyp, 1 adet folyo içerisinde hap ve 2 adet yivsiz av tüfeği bulundu. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde E.D. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 3 gram kokain, 1 adet tabanca ve şarjör ile 10 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde M.E.'nin ikametinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. M.E. hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonların jandarma tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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