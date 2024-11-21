Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Bonzai, Esrar ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Bonzai, Esrar ve Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda Kapaklı, Muratlı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlemler başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kapaklı, Muratlı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bonzai, esrar ve metamfetamin maddeleri ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde, 19 Kasım 2024 tarihinde S.K. ve S.Ö. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 10 gram bonzai ele geçirildi. Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nde, 20 Kasım 2024 tarihinde U.C.A. ve H.U. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 30 gram esrar bulundu. Aynı gün Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde O.P. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 9 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıslar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

 Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri! Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.