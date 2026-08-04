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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama
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Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 123 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 173 gram uyuşturucu madde, 10 bin 7 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 42 bin 450 TL ele geçirildi. Emniyet, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek ailelere ve gençlere uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 123 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında 27 Temmuz-03 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelindeki 11 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda 115 ayrı olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda 10'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 123 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Çalışmalarda 173 gram çeşitli uyuşturucu madde, 10 bin 7 adet sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 450 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, ailelerin çocuklarını yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada gençlere de "Bir anlık merak veya özenti geleceğinizi karartmasın. Hayallerinizden ve hedeflerinizden vazgeçmeyin, uyuşturucudan uzak durun" çağrısında bulunuldu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların uyuşturucuyla mücadeleye destek vermeleri için şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ile WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirebileceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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