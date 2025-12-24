Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 197 şüpheliye işlem, 11 tutuklama

Tekirdağ genelinde narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 197 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti suçundan 11 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, NARVAS ihbarları doğrultusunda 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. 11 ilçede, 62 mahallede yapılan toplam 189 uygulamada uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 167, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 30 kişi olmak üzere toplam 197 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında zehir tacirlerinden 760 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 bin 839 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 280 TL ele geçirildi. Operasyonel çalışmalar sonucunda adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarıyla mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden, acil olmayan ihbar ve talepler için ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı ya da fotoğraflı bildirim yapılabileceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ