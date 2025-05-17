Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 11 Gözaltı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-15 Mayıs tarihleri arasında Çerkezköy, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Çorlu'da düzenlenen 6 ayrı operasyonda; bonzai, metamfetamin, sentetik hap, kenevir bitkisi, tabanca, fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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