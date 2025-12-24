Haberler

Üniversitelilerin ilgi odağı narkotik köpeği "Leo" oldu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite gençliğinin huzurunu sağlamak ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla düzenlenen programda, narkotik köpeği 'Leo' büyük ilgi topladı. Öğrencilere yasaklı maddeler ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın katılımıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileriyle kampüs içerisinde bilgilendirme ve farkındalık buluşması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programda, Narko Gençlik Projesi kapsamında öğrencilere gençler için tehdit oluşturan yasaklı maddeler, bu maddelerin bireysel ve toplumsal zararları, bağımlılığa sürükleyen riskli ortamlar ile bu tür tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda başvurabilecekleri kurumlar ve destek mekanizmaları hakkında da bilgi verildi.

Üniversiteli gençler narkotik köpeğini çok sevdi

Etkinlikte ayrıca Narkotik Köpeği "Leo", üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Öğrenciler, Leo ile yakından ilgilenirken, narkotik çalışmalarında görev alan köpeklerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü hakkında bilgilendirildi.

Sohbet havasında geçen buluşmada öğrenciler, merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltme imkanı bulurken, emniyet yetkilileri gençlerin görüş ve önerilerini de dinledi. Samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, gençlerin geleceğe dair hedefleri ve beklentileri üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve önleyici çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

