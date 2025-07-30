Tekirdağ'da Uçurumdan Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Uçurumdan Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi'nde kaybolan 27 yaşındaki A.K., bir uçurumda yaralı halde bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu A.K. yaralı bir şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi'nde yakınlarının uzun süre haber alamadığı genç, bir uçurumda yaralı halde bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki A.K.'den bir süredir haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, A.K.'nin en son görüldüğü yer olan Kumbağ Mahallesi'ne sevk edildi. Bölgede arama yapılırken, bir uçurumdan yardım seslerinin gelmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu A.K.'ye ulaşıldı. Bulunduğu noktadan dikkatli bir şekilde çıkarılan yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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