Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen iki araçlı trafik kazasında sürücü ve yolcular yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün gece meydana gelen iki araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece 00.15 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde, çevre yolu İstanbul yolu üzerinde istikameti mevkiinde meydana geldi. E.A. idaresindeki 59 AEA 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği, karşı yönde bulunan 59 AKT 864 plakalı araca isabet etti.

Kazada sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.M. ve E.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde alkolsüz olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Genç manken evinde ölü bulundu

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

