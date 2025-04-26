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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Arda Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Kaza, kırmızı ışık ihlali sonucu gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Misinli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Ergene'den Büyükkarıştıran istikametine doğru seyreden Arda Ahmet Yılmaz idaresindeki motosiklet, Misinli kavşağında kırmızı ışıkta geçince seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Arda Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletteki yolcu Hayal N. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hayal N. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Bilinci açık olan Hayal N.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Çift taraflı ölümlü trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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