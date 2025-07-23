Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde, süt kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ