Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında süt kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde, süt kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa