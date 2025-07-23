Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında süt kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde, süt kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Cezaevinde kendini astı, korkudan gizlice defnedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konutta yeni dönem yarın başlıyor: 'Parça evleri' kimler satın alabilecek?

Uygun fiyatlı 'parça evleri' kimler satın alabilecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.