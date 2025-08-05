Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı ve hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alpullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlhan K. yönetimindeki 59 AU 579 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç

En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.