Tekirdağ'da Trafik Denetiminde 5 Sürücüye 50 Bin TL Para Cezası

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 80 araç kontrol edildi ve kural ihlali yapan 5 sürücüye toplamda 50 bin 512 TL para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak yapılacağını açıkladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 80 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 5 sürücüye toplam 50 bin 512 TL para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla uygulama yapan ekipler; sürücülerin kimlik, ehliyet, ruhsat, sigorta ve muayene belgelerini inceledi. Denetim sırasında ayrıca emniyet kemeri, hız, alkol ve cep telefonu kullanımı gibi konularda da kontroller yapıldı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca, çeşitli maddelerden toplam 50 bin 512 TL idari para cezası kesildi. Uygulamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin kent genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına titizlikle uymaları çağrısında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
