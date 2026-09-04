Tekirdağ'da Feci Kaza Tehlikesi: Otomobil Tırın Önüne Kırdı, O Anlar Kamerada

Tekirdağ'da Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişindeki bölünmüş yolda, kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kıran otomobil nedeniyle facianın eşiğinden dönülen anlar araç kamerasına yansıdı.

Ali Osman Çelebi Bulvarı bağlantı yolundan çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapan otomobil ile Ergene istikametine seyreden bir tır feci bir kaza tehlikesi atlattı. Tır şoförünün dikkatlice manevra yapması sonrası otomobil sürücüsü faciayı kıl payı atlattı.

O anlar ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı