Haberler

Tekirdağ'da Feci Kaza Tehlikesi: Otomobil Tırın Önüne Kırdı, O Anlar Kamerada

Tekirdağ'da Feci Kaza Tehlikesi: Otomobil Tırın Önüne Kırdı, O Anlar Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil, Ergene istikametine giden tırın önüne kırdı. Tır şoförünün dikkatli manevrası sayesinde faciadan dönülürken, korku dolu anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ'da Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişindeki bölünmüş yolda, kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kıran otomobil nedeniyle facianın eşiğinden dönülen anlar araç kamerasına yansıdı.

Ali Osman Çelebi Bulvarı bağlantı yolundan çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapan otomobil ile Ergene istikametine seyreden bir tır feci bir kaza tehlikesi atlattı. Tır şoförünün dikkatlice manevra yapması sonrası otomobil sürücüsü faciayı kıl payı atlattı.

O anlar ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi

Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nepal'deki sel felaketinde 9 gün sonra mucize kurtuluş

Felaketin ardından gelen mucize! Tam 9 gün sonra bulundular
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

Açık pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza
Adli Tıp raporu geldi! İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni

İşte ameliyat masasından kalkamayan Gülşah'ın ölüm nedeni
12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Isparta'da polisten hayat kurtaran müdahale! 'Heimlich' diyerek yardım istedi

Polisten hayat kurtaran müdahale! Bu kelimeyi söyleyerek yardım istedi
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı