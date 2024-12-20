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Tekirdağ'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kaza sırasında orta refüje çarpan tır devrilerek alev aldı. Sürücü Ömer T. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, orta Refüje çarpan tır devrilerek alev alırken, sürücü işe yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale bölgesinden aldığı peynir altı suyunu Malkara ilçesine götürdüğü öğrenilen Ömer T. (32) idaresindeki 34 KBY 527 plakalı tır ilçe girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran refüje çarpması sonucu devrildi. Devrilmesinin ardından alev alan tır olay yerine kısa sürede gelen Malkara İtfaiye ekiplerine söndürdüler soğutma işlemi yapıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ömer T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekiplerine soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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