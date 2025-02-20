İstanbul'da kabus için saat verildi! 26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor

26 ilde okullar tatil, sayı sürekli artıyor
MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'

Dinlenme sürecindeki Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız

Zelenskiy daha fazla dayanamadı, Trump'ın isteğine boyun eğdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

Sırp lider berberini bakın kime benzetti! Erdoğan çok yakından biliyor

Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da meydana gelen kazada bir otomobil, tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da O.Y. yönetimindeki otomobil ile N.Ç. idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluştu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü O.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaranan E.K. ve K.Ç. ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü N.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
img

Okan Buruk'un tercihi olay oldu
img

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

Maç durdu, takımlar bir anda soyunma odasına gitti
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

TFF'den Galatasaray elenir elenmez paylaşım geldi!
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.