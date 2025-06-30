Tekirdağ'da Tır, Fabrikanın Güvenlik Kulübesine Çarptı: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geri manevra yapan bir tır, kimya fabrikasının güvenlik kulübesine çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde geri manevra yapan tır, fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının girişinde meydana geldi. Geri manevra yapan tır, fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Tırın çarptığı 1 işçi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa