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Tekirdağ'da Ters Yönde Giden Motosiklet Kaza Yaptı

Tekirdağ'da Ters Yönde Giden Motosiklet Kaza Yaptı
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Tekirdağ Çorlu'da ters yöne giren bir motosiklet ile karşı yönden gelen başka bir motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Ters yöne giren motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Tekirdağ Çorlu'da ters yöne giren motosiklet ile karşı yönden gelen motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası motosikletlilerden biri yaralanırken, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Kaza, Muhittin Mahallesi Tütün Sokak üzerinde meydana geldi. Eski İtfaiye ışıklara doğru ters yönde ilerleyen bir motosiklet ile Şair Fuzuli Sokak'tan Tütün Sokağa dönüş alan Yusuf Ç.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Yusuf Ç. yaralanırken, ters yöne girip kazaya karışan motosiklet sürücüsü olay yerinden motosikletini bırakıp kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü Yusuf Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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