Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri yaralanan olmazken, ters yöne giren otomobilin sürücüsü kadının, "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" demesi dikkat çekti.
- Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobil, karşı yönden gelen bir otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpıştı.
- Kazada yaralanan olmadı, ancak iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
- Sürücü Sezan A., ters yöne girmediğini ve sadece burnunun kanadığını ifade etti.
Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü.
TERS YÖNE GİRİP ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Kaza, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Karaağaç mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Facianın eşiğinden dönülen 3 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ: BEDEL ÖDENMİŞTİR...
Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü Sezan A., "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.