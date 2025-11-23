Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Haberler

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri yaralanan olmazken, ters yöne giren otomobilin sürücüsü kadının, "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" demesi dikkat çekti.

TERS YÖNE GİRİP ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Karaağaç mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Facianın eşiğinden dönülen 3 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ: BEDEL ÖDENMİŞTİR...

Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü Sezan A., "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (23)

Haber YorumlarıCelal Ciydem:

Deli galiba ??

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Pınar Aylin : Deliler Gibi .. Şarkısını hatırlatdın bana. Hemen şimdi bulup dinleyeceğim.

yanıt15
yanıt1
Haber YorumlarıBüşra :

Zihinsel engelli olabilir

yanıt8
yanıt0
Haber Yorumlarıkaan yazıcı:

szin gibilere ehliyet veren yetkililerin .....

Yorum Beğen233
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

KAFA YAPICI BISEYLER KULLANMIS

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

:)))))))))) kadınlar her zaman haklıdır

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Araba ları kadınlar icaat (tasarım) etseydi şimdi yollarda çok daha güzel arabalar olurdu ve daha az kazalar olurdu belki.

yanıt6
yanıt31
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Aziz yıldırım ters yönden giden belediye aracını eleştirince kıyameti koparanlar nerede

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Bir şeyi eleştirmek zıt gitmek gibidir. Sadece nasıl olsa daha iyi olur.. türünde konuşmalar olmalı.

yanıt1
yanıt5
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
