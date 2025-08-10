Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Universal Tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi, akşam yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi belirtileri göstererek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Universal Tekstil isimli kumaş fabrikasında çalışan 39 işçi, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.
İŞÇİLER YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ
İşçilerde gıda kaynaklı olabileceği düşünülen zehirlenme belirtileri gözlemlendi. Olayla ilgili sağlık ekipleri ve iş yeri yetkilileri inceleme başlattı. İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa