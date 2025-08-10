Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Universal Tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi, akşam yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi belirtileri göstererek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 39 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Universal Tekstil isimli kumaş fabrikasında çalışan 39 işçi, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.

İŞÇİLER YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

İşçilerde gıda kaynaklı olabileceği düşünülen zehirlenme belirtileri gözlemlendi. Olayla ilgili sağlık ekipleri ve iş yeri yetkilileri inceleme başlattı. İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.