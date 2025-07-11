Tekirdağ'da Tarihi Metruk Bina Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü

Tekirdağ'da tarihi metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yanan bina önüne park edilen otomobil de itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Hüseyin Pehlivan Caddesi Mimar Muslihittih Sokak'taki tarihi ahşap metruk binada saat 18.15'te bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşlar, yangının büyümesi üzerine tarihi bina önüne park edilmiş otomobili kurtarmak istedi fakat kaldıramadı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın

büyümeden söndürülürken, ahşap bina önüne park edilmiş otomobil de yanmaktan kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ