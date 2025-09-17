Tekirdağ'da Suçlarla Mücadele Bilançosu Açıklandı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçtiğimiz ay kentte suçlar mücadele bilançosunu açıklandı.

Valilikte gerçekleştirilen asayiş toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Soytürk, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzuru için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vali Soytürk, kent genelinde yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan bin 67 kişinin yakalandığını aktararak, "Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine dönük 722 denetim yapıldı. Ruhsat şartlarına aykırı davrandığı belirlenen 3 işletme geçici süreyle kapatıldı. Ayrıca toplamda 73 işletmeye 2 milyon 598 bin lira idari para cezası uygulandı. 108 hırsızlık vakası aydınlatılarak bu olaylarla ilgili 104 kişi gözaltına alındı" dedi.

Soytürk, terör örgütlerine karşı 5 operasyon düzenlendiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını dile getirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Soytürk, "Bu kapsamda 37 operasyon yapıldı. Organize suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda 7 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. 8 tabanca, 2 şarjör ve 619 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 32 bin makaron ile 5 bin 371 litre etil alkol yakalanarak 4 milyon 97 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

Narkotik olaylarına da değinen Soytürk, "657 operasyonda 753 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 50'si tutuklandı, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 5 kilo 378 gram uyuşturucu madde ile 14 bin 174 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" diye konuştu.

Yasadışı göçle mücadelede de önemli adımlar atıldığını kaydeden Soytürk, "Kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı. Farklı uyruklara mensup 165 düzensiz göçmen de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalandı" dedi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da katıldı.