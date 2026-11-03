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Tekirdağ'da son 2 haftada 168 uyuşturucu olayında 21 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'da son 2 haftada 168 uyuşturucu olayında 21 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da son 2 haftada 168 uyuşturucu olayında 21 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da son 2 haftadaki 168 uyuşturucu olayında 195 kişiye adli işlem yapıldı, 21 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 3 kilo 78 gram uyuşturucu, 14 bin 495 sentetik hap ele geçirildi; maddeler araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına, güvercin kümesine saklanmıştı.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu maddeleri araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına ve bir güvercin kümesine saklayan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonlarda 44'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere 195 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 21 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, özellikle gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla kentin 11 ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son 2 haftalık dönemde meydana gelen 168 ayrı olayla ilgili yürütülen çalışmalarda toplam 195 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 44'ünün uyuşturucu madde satıcısı olduğu belirtildi.

Uyuşturucuyu peynir bidonlarına ve güvercin kümesine sakladılar

Uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan bazı şüphelilerin, maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak Tekirdağ'a getirmeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca kentte bulunan bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda söz konusu girişimlere engel olundu.

Binlerce kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 17 bin 496 kullanımlık materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların desteği ve duyarlı ihbarlarıyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ile 0552 155 59 59 numaralı WhatsApp ihbar hattına iletebileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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