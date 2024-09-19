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İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi daha önce de sığınma evinde kalmış

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Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe cinsel istismar ve şiddet olayında yeni bilgiler ortaya çıkarken, tutuklu annesi Bakiye Y.'nin Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden daha önce yardım aldığı belirlendi. Sıla Y.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Anne Bakiye Y. dahil 5 kişinin tutukluluk hali devam ederken Sıla Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

ANNEYE BAKANLIKTAN YARDIM YAPILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün birçok biriminden daha önce destek aldığı, müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığı, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.'ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği öğrenildi.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı daha sonrasında ise müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Sığınma evinde 1 gün kalıp kendi isteğiyle ayrılan Bakiye Y.'nin çocuğu için de ekonomik destek aldığı öğrenildi.

İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi daha önce de sığınma evinde kalmış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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