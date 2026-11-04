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Tekirdağ'da sağanakta binadan kopan parçalar kaldırıma düştü, yaya son anda kurtuldu

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Tekirdağ'da sağanakta binadan kopan parçalar kaldırıma düştü, yaya son anda kurtuldu Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da sağanakta binadan kopan parçalar kaldırıma düştü, yaya son anda kurtuldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi'nde sağanak yağışla binadan kopan parçalar kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, parçaların hemen yanına isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber binadan kopan parçalar kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine bomba gibi düşen parçalardan saliselerle kurtulurken, yaşanan tehlikeli anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesindeki Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışla birlikte bir binadan kopan parçalar, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle büyük tehlike atlattı.

Şok içerisinde başını tuttu

Parçaların yere düşmesiyle neye uğradığını şaşıran vatandaş, yaşadığı korkuyla ellerini başına götürerek bir süre olayın şokunu yaşadı. Büyük bir tehlikeyi saniyelerle atlatan vatandaşın yaşadığı panik ve binadan kopan parçaların kaldırıma düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşın hemen yakınına binadan kopan parçaların büyük bir hızla düştüğü, ölümden dönen yayanın ise korkuyla başını tuttuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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