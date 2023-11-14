Tekirdağ'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir parkta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'nda alkol alan Uğur G. (24) ve ağabeyi Veysel G.'ye (27) belinden çıkardığı tabanca ile 4 el ateş eden şüpheli şahıs, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Veysel G. sol bacağından yaralanırken, göğsünden vurulan Uğur G. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin sıkı takibi ve titiz araştırmaları sonucu cinayet şüphelisinin G.E. olduğu belirlendi. Çorlu'da tespit edilen G.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca cinayette kullanılan tabanca da polis ekipleri tarafından bulunarak incelemeye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ