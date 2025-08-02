Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Dün öğle saatlerinde Uçmakdere'de başlayan yangına, hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yangın, çevre illerden gelen destek ekiplerinin de katkısıyla gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar yangın sahasına yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. - TEKİRDAĞ