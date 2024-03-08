Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da okullarda siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi için okullarda bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi için okullarda bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı sürüyor. Bu çerçevede Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulunda 330 öğrenci ve 10 öğretmene yönelik; güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli? Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kaç yaşında, nereli? Tanju Çelik kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kaç yaşında, nereli? Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kınık adayı Ebubekir Turan ve Meyase Turan Aydın kimdir? İrfan Önal kimdir? CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kaç yaşında, nereli? Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli? Davut Sakarsu kimdir? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu kaç yaşında, nereli? Onur Yiğit kimdir? CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir? Sibel Zeren kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Maltepe Belediye Başkan adayı Sibel Zeren kaç yaşında, nereli? Çağatay Güç kimdir? CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title