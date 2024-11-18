Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Narkotik Bilgilendirme Uygulaması Tanıtıldı

Tekirdağ'da Narkotik Bilgilendirme Uygulaması Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet güçleri tarafından Narkotik Bilgilendirme ve Araştırma Sistemi (NARVAS) uygulamasının tanıtımı yapıldı. Uygulama ile halkın uyuşturucu ile mücadelede aktif rol alması amaçlanıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet güçlerince Narkotik Bilgilendirme ve Araştırma Sistemi (NARVAS) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

NARVAS uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin hazırlanan el broşürleri okul çevrelerinde dağıtıldı. Okul servis sürücüleri, öğrenciler ve veliler ile öğretmenler ve okul idarecileri de konuya ilişkin bilgilendirildi. NARVAS uygulaması ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadelede halkın daha etkin bir şekilde rol alması sağlanacak. Vatandaşlar, NARVAS sayesinde şüpheli durumları kimlik bilgileri verilmeden anlık olarak ilgili birimlere bildirebilecek ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir destek sunabilecek. Bundan böyle aktif olarak kullanılacak NARVAS uygulaması, vatandaşlar tarafından da olumlu tepkiler aldı. Vatandaşlar ile el ele vererek uyuşturucu ile mücadelenin süreceğine dikkat çekildi.

Diğer taraftan okulların açılmasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimler başladı. Ayrıca okul çevresindeki şüpheli kişilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi

 Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Erdoğan G20 Zirvesi'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var

 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt

Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna sanık hemşireden pişkin yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 18 Kasım EXXEN spor canlı izle 18-19 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kalpazan 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Netanyahu hastaneye mi kaldırıldı? 19 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Uzak Şehir 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki Pazartesi hangi diziler var? 18 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.