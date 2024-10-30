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Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ş. idaresindeki otomobil, Yeni Cami Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi'ne girdiği sırada E.B.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.Ş.H. ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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