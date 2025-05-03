Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Otomobil Sürücüsü Firar Etti

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Otomobil Sürücüsü Firar Etti
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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan sürücü otomobili bırakıp olay yerinden firar etti.

Kaza, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.'nin kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden 34 JC 8170 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası İ.B.'nin kullandığı motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakarak kayıplara karıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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