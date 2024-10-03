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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ara yoldan ana güzergaha çıkmak isteyen Cesur U. idaresindeki motosiklete ana yoldan ara yola dönmek isteyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde inceleme başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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