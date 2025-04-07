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Tekirdağ'da Metruk Bina Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tek katlı bir metruk bina alev alev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Mahalle muhtarı, binanın bir ay önce müteahhite verildiğini belirtti.

Tekirdağ'da metruk bina alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tek katlı metruk bina alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Mahallesi Edirne 1. Sokak üzerindeki tek katlı metruk binadan dumanlar yükseldi. Büyüyen yangın binanın tamamını etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Metruk bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde konuşan Sağlık Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Akpolat, "Burası kullanılmayan metruk bina halindeydi. Yaklaşık 1 ay önce yer sahibinin burayı müteahhite verdiği söyleniyor. Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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