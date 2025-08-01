Tekirdağ'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Makilik Alanda Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Uçmakdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle sürdüğü yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgedeki rüzgarın da müdahaleyi zaman zaman zorlaştırdığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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