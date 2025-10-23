Haberler

Tekirdağ'da Makas Atan Sürücü Yaşlı Vatandaşı Son Anda Kurtardı

Güncelleme:
Süleymanpaşa'da aşırı hız yaparak makas atan sürücü, yoldan geçen yaşlı bir vatandaşı ezilmekten kıl payı kurtardı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak suç işleyen sürücüye para cezası verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tehlikeli şekilde makas atan sürücü anbean kameralara yansırken yaşlı bir vatandaş ise ezilmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde 19 yaşındaki A.K. yönetimindeki otomobil, aşırı hız yaparak ve makas atarak ilerledi. Sürücünün dikkatsiz ve kontrolsüz hareketleri sonucu yoldan geçmekte olan yaşlı bir vatandaş, aniden yaklaşan otomobili fark ederek geri adım attı ve son anda ezilmekten kurtuldu.

Yaşlı vatandaşın kıl payı kurtuluşu, bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından A.K. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılırken, "makas atmak" nedeniyle 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
