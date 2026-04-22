Tekirdağ'da gece kartallarından asayiş uygulaması: 187 kişi sorgulandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde mahalle bekçileri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Değirmenaltı bölgelsinde yapılan uygulamada çok sayıda kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri tarafından gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafe, yurt ve sosyal alanların çevresinde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Uygulama kapsamında toplam 187 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirilirken, ekipler çevrede bulunan araçları da durdurarak kontrollerde bulundu.

Bekçiler, vatandaşların huzur ve güvenliği için bölgede denetimlerini sürdürdü. Uygulama sırasında ekipler, kimlik kontrollerinin yanı sıra çevredeki alanlarda da güvenlik taraması yaptı. Özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek muhtemel asayiş olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililer, benzer uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev başında olduklarını ifade etti. Mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen bu tür uygulamaların, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması açısından önemli rol oynadığı vurgulandı.

Vatandaşlar ise yapılan uygulamaların kendilerini daha güvende hissettirdiğini belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerin, bölgede güvenliğin artırılması açısından önemli olduğunu dile getiren vatandaşlar, uygulamaların devam etmesini istediklerini ifade etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda mahalle bekçileri, polis ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürerek suç ve suçlularla mücadeleye katkı sağlamayı sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

