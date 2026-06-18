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Şerit ihlali yaparak ortalığı savaş alanına çevirdi, yakalanınca baygınlık geçirdi

Şerit ihlali yaparak ortalığı savaş alanına çevirdi, yakalanınca baygınlık geçirdi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şerit ihlali yapan sürücünün neden olduğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü jandarma aracında baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı şeride geçtiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şerit ihlali yaparak kazaya sebep olmaktan gözaltına alınan sürücü ise, jandarma aracında baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü D110 Karayolu Barış Camping mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Tekirdağ istikametine seyir eden O.E. yönetimindeki 59 ZZ 288 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü O.E. ile araçta bulunan G.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan O.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, G.E.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu kazanın 34 TN 2160 plakalı aracın sürücüsü İ.K.'nin kontrolsüz şerit değişikliği yapması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre sağ şeritten kontrollü olarak sağlanırken, savcının talimatı doğrultusunda sürücü İ.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İ.K.'nın yolda şoka girip baygınlık geçirmesi üzerine jandarma ekipleri aracı sağa çekip, 112'den sağlık ekibi gönderilmesini istedi. Kelepçeleri çözülüp orta koltuğa alınan şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün herhangi bir maddenin tesirinde olup olmadığının yapılacak testler neticesinde belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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