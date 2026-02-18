Haberler

Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada

Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir tırın otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

  • Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali yapan bir tır ile otomobil çarpıştı.
  • Otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Tır şoförü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali yapan tırın otomobil ile çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe OSB 6. Yanyol ile 3. Yanyol'un ışıklarda birleştiği noktada meydana geldi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Çorlu istikametine seyreden F.A. idaresindeki 59 ADM 846 plakalı tır ile yan yoldan geçiş yapan S.D. yönetimindeki 59 YG 824 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.D. ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçtan çıkarılan yaralı S.D. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanığı bir vatandaş, tırın kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti. Kaza nedeniyle sinyalizasyon direkleri ve yön tabelası hasar gördü. Tır şoförü F.A. Velimeşe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
