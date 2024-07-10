Tekirdağ'da Kimyasal Fabrikasında Patlama

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.15 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akpa Kimya Fabrikası içerisindeki güvenli bölgede aşırı basınç neticesinde patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada kimse yaralanmazken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Civardaki yerleşim yerlerinden duyulan patlama, vatandaşları da tedirgin etti.

Meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ