Tekirdağ'da Kamyonun Çarptığı Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Kamyonun çarptığı elektrik panosu alev aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonun çarptığı elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.05'de İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Cem Hipermarket önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 59 AFJ 520 plakalı kamyon, çıkış yapmak isterken yol kenarındaki elektrik panosuna takıldı. Panoyu yerinden söken kamyon, yangın çıkmasına sebep oldu. Elektrik panosu dakikalarca yanarken, bölgede elektrikler kesildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, TREDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panoya müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri ise bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Soğutma çalışmasının ardından elektrik işletmesi ekipleri tamir çalışmasına başladı. Durum kontrol altına alındıktan sonra yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.