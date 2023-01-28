Tekirdağ'da bir kişi evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu! 20 yaşındaki kadın gözaltında
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 27 yaşındaki adam, evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 20 yaşındaki şüpheli kadının yanı sıra ev sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda bir ihbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri Harun Baltacılar'ı (27) evde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü buldu. Şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelinin E.K. (20) isimli kadın olduğu tespit edildi. E.K., aynı gün akşam saatlerinde yakalandı. Olay esnasında olayın gerçekleştiği ikamette bulunan ve olaydan sonra firar eden ikamet sahibi Y.A. ve D.E. de sabah saatlerinde olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte Cinayet Büro Ekiplerince yakalandı. 3 şüpheli işlemlerinden sonra emniyette sorgulamaya alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.