Tekirdağ'da Kaçan Keçiler ve Çoban Köpeği Polis Tarafından Bulundu

Tekirdağ'da Kaçan Keçiler ve Çoban Köpeği Polis Tarafından Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da bir çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ve bir çoban köpeği, polis tarafından sağ salim bulundu. Zamanında müdahale ile olası trafik kazaları önlendi.

Tekirdağ Çorlu'da çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ile 1 çoban köpeği gece yarısı polis tarafından Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.

Zafer Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğindeki bir çiftçiye ait keçiler kayboldu. Vatandaş, keçilerini bulmak için aramaya çıktı. Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye çıkan çok sayıda polis ekibi keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde sağ salim buldu. Çorlu polisi, zamanında müdahale ederek hayvana çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazasının da önüne geçti.

Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu emniyetine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Hindistan, Pakistan'a saldırı tehdidi: Provoke edilirsek saldırırız

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.