Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonları: 20 Şüpheliye Yasal İşlem

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonları: 20 Şüpheliye Yasal İşlem
Güncelleme:
Tekirdağ'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Bin adet botoks ilacı, silahlar, kaçak alkol ve sigara gibi ürünlerin yanı sıra 9 bin 485 dolar da bulundu. 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da yürütülen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonlarda bin adet kaçak botoks ilacı, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik bilye atar, 23 mermi/fişek, 74 bin 220 adet dolu ve boş makaron, bin 800 sigara sarma kağıdı, 4 kaçak oyun konsolu, 95 şişe kaçak alkollü içki, 30 paket kaçak sigara, 141 elektronik sigara, bin 607 elektronik sigara yedek parçası, 2 kaçak projektör, 1 sigara sarma makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 485 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
