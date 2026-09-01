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Çorlu'da Alkollü Sürücü Jant Üzerinde Ters Yönde Seyretti

Çorlu'da Alkollü Sürücü Jant Üzerinde Ters Yönde Seyretti
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Tekirdağ Çorlu’da lastiği fırlayan otomobille jant üzerinde seyrederek ters yöne giren sürücü polise yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'da lastiği fırlayan otomobille jant üzerinde seyrederek ters yöne giren sürücü polise yakalandı. 3,32 promil alkollü çıkan sürücüye ceza kesildi.

Dün gece saatlerinde Yunus Emre Caddesi'nde lastiği çıkmış jant üzerinde seyreden otomobil, Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak yönüne tersten girdi. Lastiği çıkık aracı kaldırıma çıkararak park etmek isteyen sürücü bu sırada trafik polisine yakalandı. Sürücü E.A.'nin yapılan alkol kontrolünde 3,32 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Altı ay geçici süreyle ehliyetine el konulan sürücüye ceza kesildi. Sürücü E.A., ifadesi için polis karakoluna götürülürken, otomobil de çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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